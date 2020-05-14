По данным Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, в связи с чем существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек.
«В этом контексте секретарь СНБО Украины [Алексея Данилова] отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления», — говорится в сообщении.
Так, по словам Данилова, важно провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения. Он также отметил необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения населения качественной питьевой водой.