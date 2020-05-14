Ввиду вероятности водного дефицита в бассейнах некоторых рек Украины может потребоваться оптимизация использования водных ресурсов и экономного водопотребления. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны

«Мы мазохисты». Эколог рассказал, могут ли на Украине ограничить использование питьевой воды © glass-of-water-in-the-sunlight / flickr.com

«В этом контексте секретарь СНБО Украины [Алексея Данилова] отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления», — говорится в сообщении.

Так, по словам Данилова, важно провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения. Он также отметил необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения населения качественной питьевой водой.