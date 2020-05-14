«Были те, кто предсказывал мою отставку. Это, собственно, действующий генеральный прокурор. Если на то пошло, будем откровенны: она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии», — сказал он.
По словам экс-генпрокурора, Зеленский очень удивился, когда Венедиктова заявила о продаже производств Рябошапкой, поскольку разговор касался другой темы.
«Из этого я делаю вывод, что этот человек — один из тех, кто постоянно "вкладывал" в уши президенту и руководителю его офиса, нужно поменять генерального прокурора. Мол, "идет весна, посадки нужны", а генеральный прокурор тормозит дела, которые они "быстро и эффективно расследовали". В частности, по Порошенко. Теперь они могут сделать все, что обещали», — заметил Рябошапка.
Он добавил, что у этой беседы был свидетель. Однако назвать его имя отказался, указав, что это был его коллега, который позже позвонил и извинился за поведение Венедиктовой.
Рябошапка думает, что возможной причиной таких действий Венедиктовой были ее амбиции возглавить Офис генпрокурора, поскольку «конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный».
В марте Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору, что повлекло за собой его отставку с должности. Инициаторами недоверия были 119 нардепов.