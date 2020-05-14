Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала президенту Владимиру Зеленскому, что бывший генпрокурор Рябошапка продает уголовные производства. Об этом 13 мая сообщил сам Рябошапка в интервью LB.ua

Руслан Рябошапка. Биографическая справка © скриншот видео OOO Финиксион сказал он.

По словам экс-генпрокурора, Зеленский очень удивился, когда Венедиктова заявила о продаже производств Рябошапкой, поскольку разговор касался другой темы.

«Из этого я делаю вывод, что этот человек — один из тех, кто постоянно "вкладывал" в уши президенту и руководителю его офиса, нужно поменять генерального прокурора. Мол, "идет весна, посадки нужны", а генеральный прокурор тормозит дела, которые они "быстро и эффективно расследовали". В частности, по Порошенко. Теперь они могут сделать все, что обещали», — заметил Рябошапка.

Он добавил, что у этой беседы был свидетель. Однако назвать его имя отказался, указав, что это был его коллега, который позже позвонил и извинился за поведение Венедиктовой.

Рябошапка думает, что возможной причиной таких действий Венедиктовой были ее амбиции возглавить Офис генпрокурора, поскольку «конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный».

В марте Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору, что повлекло за собой его отставку с должности. Инициаторами недоверия были 119 нардепов.