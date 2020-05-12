Польше так хочется подчеркнуть свою значимость, что Варшава в своей новой доктрине национальной безопасности назвала политику России «главной угрозой» страны. Об этом 12 мая сообщил российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter

«Польше настолько хочется подчеркнуть свою значимость, что Варшава в своей доктрине нац. безопасности назвала политику России «главной угрозой» Польше. Характерно, что ни в одной российской доктрине Польша не упомянута. В Европе мы имеем дело с другими странами, игнорируя Польшу», — написал Пушков.

Польше настолько хочется подчеркнуть свою значимость, что Варшава в своей доктрине нац. безопасности назвала политику России «главной угрозой» Польше. Характерно, что ни в одной российской доктрине Польша не упомянута. В Европе мы имеем дело с другими странами, игнорируя Польшу. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 12, 2020

Россию назвали главной угрозой в новой стратегии нацбезопасности Польши © CC0, Pixabay Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики. В документе в качестве самой большой угрозы для Польши указывается «агрессивная политика России». После подписания документа Дуда заявил, что стратегия отражает «прежде всего изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет».

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.