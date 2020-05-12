В Сан-Диего (штат Калифорния, США) мужчина пришел в магазин в капюшоне ультраправого террористического движения ку-клукс-клан на следующий день после того, как местные власти объявили о необходимости носить в общественных местах маски в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом 12 мая сообщает Newsweek

Олейник: Украинская правовая система выродилась до Ку-клукс-клана © Владимир Трефилов возмутил покупателей и администрацию магазина, последние потребовали, чтобы он снял капюшон либо покинул помещение.

Мужчина выполнил требование — снял колпак и продолжил покупки.

В департаменте шерифа Сан-Диего сообщили, что мужчину допросили офицеры. Он сказал, что использовал капюшон как защитную маску, а не жест ненависти.

В настоящий момент ведется расследование, можно ли считать ношение капюшона преступлением на почве ненависти.

В середине апреля сообщалось, что в американском штате Джорджия из-за коронавирусной пандемии временно прекратит действие закон против ку-клукс-клана, принятый 70 лет назад. Поправки в закон от 1951 года, который запрещает носить в публичных местах любые маски, капюшоны и другие предметы одежды, «способные скрыть личность носящего», приняли, чтобы жители штата cмогли спокойно защититься от вируса, не испытывая страха попасть под действие исторического предписания.

Расистская организация ку-клукс-клан была основана в конце гражданской войны в США. Ее члены устраивали акции для устрашения черного населения и других этнических меньшинств.