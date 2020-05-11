Украинский МИД 9 мая разместил в Facebook пост, в котором говорится, что советские власти якобы намеренно предали забвению имена красноармейцев-украинцев, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом. При этом в ведомстве заявили, что одним из первых знамя установил украинец Степан Орешко.
«В мозгах украинской "элиты" — невероятная мешанина бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми — пусть даже в водружении ненавистного Красного Знамени над Рейхстагом», — написал Пушков.
Штурмовые группы в 1945 году установили на Рейхстаг около сорока самодельных и официальных флагов. Но знамя, фотографии которого облетели всю мировую прессу, водрузили сержант Михаил Егоров (русский) и младший сержант Мелитон Кантария (грузин), которых сопровождал лейтенант Алексей Берест (украинец).