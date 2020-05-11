Сенатор и телеведущий Алексей Пушков 11 мая в своем Twitter высмеял заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец

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«В мозгах украинской "элиты" — невероятная мешанина бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми — пусть даже в водружении ненавистного Красного Знамени над Рейхстагом», — написал Пушков.

Штурмовые группы в 1945 году установили на Рейхстаг около сорока самодельных и официальных флагов. Но знамя, фотографии которого облетели всю мировую прессу, водрузили сержант Михаил Егоров (русский) и младший сержант Мелитон Кантария (грузин), которых сопровождал лейтенант Алексей Берест (украинец).