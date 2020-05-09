«У нацисткой Германии практически не было шансов против Советского Союза. Даже с небывалым везением и стечением обстоятельств в первые месяцы войны они не смогли победить. Слишком неравны были силы и возможности Германии, вместе со всей Европой против СССР. Но это только благодаря невероятному развитию СССР в 1929-1941 годах», — отметил эксперт.
Кедми также отметил, что Адольф Гитлер был самостоятельной фигурой, однако многие надеялись, поддержав его, воспользоваться его успехами в своих целях и подчинить его своей политике.