У нацистской Германии не было шансов на победу во Второй мировой войне, считает Экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», военно-политический аналитик Яков Кедми. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

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