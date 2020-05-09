Экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», военно-политический аналитик Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру рассказал о причинах, которые привели ко Второй мировой войне, а также о том, почему у нацистской Германии не было шансов на победу

Группенфюрер СС Гейдрих хотел скрыть шестую заповедь рукой Моисея. Олег Семенюк о «деньгах» концлагерей © Фото: Олег Семенюк - Яков Иосифович, в официальной историографии датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, однако те или иные вооруженные столкновения были и раньше. На ваш взгляд, с какого момента фактически началась война?

— Начала Второй мировой Войны не определили. Если учитывать Войну с Японией, то с 1931 года, вторжения Японии в Манджурию, или с 1937 года начала Войны Японии с Китаем.

- Можно ли было избежать этой войны, или в силу геополитической ситуации тех лет нечто подобное в то время все равно бы произошло?

— Вряд ли войны можно было избежать. Германия ставила перед собой цели, которые невозможно было достичь без войны. Великобритания и вся Европа видела войну как решение вопроса о разгроме и уничтожении СССР.

Япония видела в войне основной способ достижения своих стратегических целей. США в свою очередь пытались захватить стратегические рынки и ограничить развитие Японии экономическими средствами и эмбарго, толкая Японию к единственному выходу — войне.

- Кем, на ваш взгляд, был Гитлер: самостоятельной фигурой или ставленником неких сил?

— Гитлер был самостоятельной фигурой. Но, как всегда в истории многие надеялись, поддержав его, воспользоваться его успехами в своих целях, надеясь, что смогут подчинить его своей политике и избежать его враждебных действий по отношению к ним.

- Сейчас одни историки резко критикуют Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, другие — Мюнхенское соглашение 1938 года. Можно ли сказать, что какие-то конкретные действия советской или западной дипломатии фактически развязали Гитлеру руки и дали почувствовать безнаказанность?

— Все действия Запада способствовали войне. Но они надеялись, что против СССР. У Советского руководства почти не оставалось возможностей обеспечить свою безопасность никакими средствами.

- А мог ли вообще Гитлер одержать победу в этой войне, или это была заранее проигранная авантюра?

— У нацисткой Германии практически не было шансов против Советского Союза. Даже с небывалым везением и стечением обстоятельств в первые месяцы войны они не смогли победить. Слишком неравны были силы и возможности Германии, вместе со всей Европой против СССР. Но это только благодаря невероятному развитию СССР в 1929-1941 годах.