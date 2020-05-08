«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что для него такого праздника, как День Победы, не существует, поэтому с этого момента для "Оппозиционной платформы — За жизнь" премьера не существует. Для нас есть человек, который сегодня занимает этот пост, при этом нарушает закон Украины, оскорбил ветеранов перед 9 Мая. Это не премьер-министр, это несчастье наше очередное», — заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович.
По его словам, все мероприятия с премьер-министром партия будет игнорировать.
«Ни одной идеи, которую выдаст это недоправительство, мы больше не поддержим. Мы не хотим ни видеть, ни знать премьер-министра, который оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны», — возмутился Рабинович.