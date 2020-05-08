Изначально перед мэром Киева Виталием Кличко стояла задача сформировать партию мэров, которая была бы лояльна власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

«Потому что сам Кличко нашел какой-то баланс в отношениях с властью, и власть в последнее время не предпринимает попыток его сместить, не назначает руководителя Киевской городской администрации и не создает ему проблем. Кроме того, Кличко возглавляет Ассоциацию городов Украины, и, насколько я понимаю, на него рассчитывали как на лидера провластной мэрской партии», — объяснил политолог.

Политолог Бортник: В конфликте с мэром Черкасс Зеленский показал себя слабым президентом © Facebook, Ruslan Bortnik Борис Филатов, градоначальник Харькова Геннадий Кернес и городской голова Одессы Геннадий Труханов строят свои партии, а мэры Центральной и Западной Украины присматриваются к этим проектам.

Полностью интервью можно прочитать здесь.