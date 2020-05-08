«Потому что сам Кличко нашел какой-то баланс в отношениях с властью, и власть в последнее время не предпринимает попыток его сместить, не назначает руководителя Киевской городской администрации и не создает ему проблем. Кроме того, Кличко возглавляет Ассоциацию городов Украины, и, насколько я понимаю, на него рассчитывали как на лидера провластной мэрской партии», — объяснил политолог.
Теперь же ситуация изменилась, мэр Днепра Борис Филатов, градоначальник Харькова Геннадий Кернес и городской голова Одессы Геннадий Труханов строят свои партии, а мэры Центральной и Западной Украины присматриваются к этим проектам.
Полностью интервью можно прочитать здесь.