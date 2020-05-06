Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем закончится скандал с черкасским мэром Анатолием Бондаренко и у кого из политических сил больше всего шансов одержать победу на местных выборах

Анатолий Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Анатолій Бондаренко - Руслан, мэр Черкасс Бондаренко поддержал ослабление карантина в городе, несмотря на запреты Киева. Насколько серьезный удар это нанесло по власти Зеленского и как она намерена из этой ситуации выходить?

— Из ключевого для себя кризиса власть уже вышла, но с большими потерями. Решение правительства, которое предусматривает смягчение карантинных мероприятий после 11 мая, оказалось намного шире, чем хотел мэр. То есть власть в какой-то мере этот кризис преодолевает.

Но ключевым маркером в этой ситуации стало то, что власть очень слаба и поддается внешнему давлению, будь то радикалы, митингующие под Офисом президента, мэры или протесты ФОПов (частных предпринимателей. — Ред.). То есть ее относительно легко заставить пойти на уступки и изменить свою политику. Молчанов: Зеленскому не удастся избежать делегитимации в борьбе против мэров © Facebook, Денис Жарких

В этой ситуации мэры победили, но теперь власть пытается возглавить выход из карантина. Общество устало, общество терпит убытки. Кто возглавит выход из карантина — тот и станет героем. Кто поведет общество после карантина — получит наибольшие электоральные дивиденды.

А этот год в Украине — год местных выборов. Борьба за то, кто возглавит выход из карантина — президент, правительство, мэры городов, оппозиционные партии, те или иные социальные группы вроде предпринимателей. Власть в этой ситуации перехватила небольшую инициативу, но все понимают, что это произошло в результате давления и конфликта с мэрами.

- Будет ли Юлия Тимошенко и другие оппозиционные силы использовать политиков вроде Бондаренко, чтобы решать свои задачи?

— В Украине уже сегодня формируются несколько вариаций партий мэров, которые собираются самостоятельно идти на местные выборы в сентябре этого года (выборы в разного рода областные советы и мэрские выборы).

Уже очевидно, что эта партия мэров получила мощный электоральный толчок. Оппозиционные партии критиковали власти, но какой-то системности в этом не проявили. Они не хотят брать на себя ответственность за возможные последствия пика коронавируса.

То есть выход из карантина сейчас возглавили мэры городов и отдельные социальные группы вроде предпринимателей и тех же фермеров.

— Как вы оцениваете перспективы этой партии?

— При грамотном позиционировании эта партия может стать одним из победителей местных выборов этого года. Учитывая слабость и некомпетентность центральных органов власти, роль местного самоуправления в Украине возрастает. Это один из ключевых трендов этого года. Усиление политического веса местного самоуправления.

- Какую позицию в этой ситуации будет занимать киевский мэр Кличко: более оппозиционную или более провластную?

— Изначально перед Кличко стояла задача сформировать партию мэров, которая была бы лояльна к власти. Потому что сам Кличко нашел какой-то баланс в отношениях с властью, и власть в последнее время не предпринимает попыток его сместить, не назначает руководителя Киевской городской администрации и не создает ему проблем. Рудяков: История с мэром Черкасс показала, что Зеленский — голый король, а его свита — даже без масок © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, Кличко возглавляет Ассоциацию городов Украины, и, насколько я понимаю, на него рассчитывали как на лидера провластной мэрской партии.

Но сейчас ситуация немножечко другая, мэр Днепра и его команда строят свою партию мэров, ведут активную информационную работу. Кернес с Трухановым строят свой проект. Нельзя исключить их объединения, но пока это все сомнительно. А другие мэры, особенно мэры Центральной и Западной Украины, присматриваются к этим проектам.

- Будет ли в дальнейшем власть Зеленского что-то делать с крепкими мэрами вроде Кернеса и Труханова?

— С ними сделать ничего нельзя. Власть слаба, и сделать с ними она ничего не сможет. Как-то договориться или найти взаимовыгодные форматы работы — это власть, скорее всего, будет делать. Сместить этих мэров Зеленский и его команда сейчас вряд ли смогут.

- А потом?

— Я думаю, что давить на них, конечно, будут, в виде уголовных дел или проблем с центральными органами власти. Но это будет как элемент торгов. Если Порошенко не удалось сместить Кернеса, Труханова или Садового (хотя очень хотелось), тем более это не удастся Зеленскому, который гораздо слабее, чем Порошенко.