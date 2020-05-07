По его словам, ученые исследовательского института Дженнер при Оксфордском университете начали приспосабливать одну из вакцин, ранее использующуюся против коронавируса респираторного синдрома (MERS-CoV) для борьбы с новым типом коронавируса.
«Британцы уже организовали работу, я думаю, чтобы получить 60 миллионов доз этой вакцины, и ее смогут начать вводить людям уже в сентябре… Все зависит от того, будет ли она работать и будет ли она безопасной», — добавил он.
Доэрти назвал испытания перспективными и сообщил, что к концу июня исследователи намерены протестировать вакцину на более чем 6 тыс. добровольцев.
По его словам, испытания на людях, пока вакцина представляется безопасной и защищающей людей, это единственный способ по-настоящему ее протестировать.