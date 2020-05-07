Вакцина от коронавируса COVID-19 при благоприятном сценарии может оказаться доступной уже в сентябре текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление австралийского ученого, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1996 год Питера Доэрти

По его словам, ученые исследовательского института Дженнер при Оксфордском университете начали приспосабливать одну из вакцин, ранее использующуюся против коронавируса респираторного синдрома (MERS-CoV) для борьбы с новым типом коронавируса.

«Британцы уже организовали работу, я думаю, чтобы получить 60 миллионов доз этой вакцины, и ее смогут начать вводить людям уже в сентябре… Все зависит от того, будет ли она работать и будет ли она безопасной», — добавил он.

Коронавирус в Европе: ослабление карантина, Британия первая по смертности, начало эпидемии «передвинуто» на ноябрь-декабрь 2019-го © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, испытания на людях, пока вакцина представляется безопасной и защищающей людей, это единственный способ по-настоящему ее протестировать.