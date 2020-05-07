«Недавно сотрудники ГБР побывали в Главном управлении Нацполиции Одесской области. По нашим данным, особый интерес для них представляют замначальника ГУНП в Одесской области Иван Ищенко и командир батальона полиции особого назначения (бывший "Беркут") Николай Панькив», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти офицеры запечатлены на нескольких фотографиях, сделанных 2 мая в центре Одессы в окружении сторонников Антимайдана. Источник утверждает, что именно Ищенко может стать новым подозреваемым в деле. Панькиву, скорее всего, о подозрении сообщать не будут.
Сам замначальника ГУНП отрицает, что общался со следователями ГБР. По его словам, во время визита в управление они только изымали документы. В настоящее время по делам о событиях 2-4 мая в Одессе привлекают к ответственности пятерых правоохранителей. Ни по одному из этих дел приговора до сих пор нет.