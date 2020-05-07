Государственное бюро расследований (ГБР) активизировало следственные действия в рамках «милицейского» дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе и проверяет информацию еще о двух сотрудниках местной полиции. Об этом 7 мая сообщает «Думская» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Расчеловеченные. Послесловие ко 2 мая в Одессе © Украинаюру/Стрингер сообщении.

Отмечается, что эти офицеры запечатлены на нескольких фотографиях, сделанных 2 мая в центре Одессы в окружении сторонников Антимайдана. Источник утверждает, что именно Ищенко может стать новым подозреваемым в деле. Панькиву, скорее всего, о подозрении сообщать не будут.

Сам замначальника ГУНП отрицает, что общался со следователями ГБР. По его словам, во время визита в управление они только изымали документы. В настоящее время по делам о событиях 2-4 мая в Одессе привлекают к ответственности пятерых правоохранителей. Ни по одному из этих дел приговора до сих пор нет.