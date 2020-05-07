«Среди тех, кто справился с болезнью, — трое детей, а также 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
Всего в регионе зафиксировано 727 случаев заражения коронавирусом, свыше 50 пациентов — в тяжелом состоянии. Заболевание забрало жизни восьми человек, 130 выздоровели.

Медики отмечают, что в настоящий момент в Приморье растет количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии.

По данным на утро 7 мая, в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом, 1537 человек скончались, 21 327 выздоровели.