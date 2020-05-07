«Нам крайне невыгоден конфликт Китая с Америкой. В той же степени, в какой невыгодны конфликты России с этими странами. Все так взаимоувязано. Это всему миру невыгодно. Заявление Трампа — это политическая словесная мишура, которая позволяет выполнить какие-то тактические задачи в предстоящей предвыборной кампании. Надо же направлять негативную энергию — давайте, как бы говорит заявление Трампа, направим ее на китайцев. Это популизм, выгодный Трампу и тем промышленным кругам, которые за ним стоят», — разъяснил Ходаковский.
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