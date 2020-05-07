В гипотетическом столкновении США и КНР пострадает и Россия. Об этом на днях заявил бывший глава Совета безопасности Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Украина.ру на Youtube Евгений Мураев раскритиковал расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе