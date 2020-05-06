Пандемия коронавируса может спровоцировать новый глобальный конфликт между США и Китаем. Трамп уже пригрозил Китаю последствиями. По его словам, если выяснится, что Пекин намеренно допустил вспышку коронавируса, США готовы к активным антикитайским действиям

Ряд штатов уже подали в суд на Китай, речь идет о миллиардных исках. А общая сумма, на которую США хотят «оштрафовать» Китай по некоторым оценкам достигает 3 триллионов долларов, то есть половину годового ВВП КНР. В свою очередь Китай отвергает любые обвинения, а некоторые страны Европы уже выразили желание поддержать США. Фактически, речь идет о начале холодной стадии войны Запада против Китая.

Ситуацию скатывания мира к новой, пусть специфической, но «холодной войне» мы обсудили с бывшим главой Совета безопасности Донецкой народной республики Александром Ходаковским. Михаил Погребинский о конфликте США и Китая: Все завершится новым миром, а не войной © Владимир Трефилов

- Александр Сергеевич, шум Запад поднял большой. На ваш взгляд, зачем Трамп обвиняет Китай? Какие цели он преследует? И будет ли он усиливать давление, учитывая выборы в ноябре и рекордный уровень безработицы в США, который вероятнее всего наступит в конце мая (25 % трудоспособного населения)?

— Понятно, что всегда кто-то должен быть крайним. Коронавирус приведет к каким-то изменениям, которые для всего мироустройства окажутся глобальными. Каким конкретно, мы еще не понимаем, будем смотреть по мере развития событий. И в данном случае, мы видим, что готовится почва для того, чтобы кого-то обвинить в провалах и неудачах. Речь идет о падении уровня жизни американских избирателей, стагнации экономики. Кто-то должен же понести в глазах общественности хотя бы моральную ответственность. Понятно, что Китай для властей США — удобная мишень. У него первая экономика мира. Россия, например, Штатам, и Западу в экономическом плане не соперник, а вот Китай — пожалуй. Эта страна наращивает темпы строительства экономики, осваивает самые передовые технологии. Поэтому Китай наиболее опасный соперник США, особенно в условиях политической и социальной турбулентности, вызванных пандемией.

- При этом, надо учитывать устойчивость как экономик, так и социальных систем двух гигантов. Этим тоже пользуются пропагандисты с обеих сторон, не так ли?

— Китай, кажется, более устойчив в силу того, что рядовой обыватель Поднебесной, тот, кто создает материальные блага, довольствуется куда меньшими бытовыми и социальными благами, нежели обычный американский гражданин. Китайцы более «трудоустойчивы», и это учитывается всеми, кто строил и строит экономику КНР.

Но у американцев есть свои балансиры, которые не дают их государственному кораблю делать резкий крен. Все-таки доллар пока еще основная валюта в мире, и от этого никуда не деться. Тем не менее, заметно, и нынешняя пандемийная истерика Вашингтона тому подтверждение, что Китай вызывает у Америка все больше и больше беспокойства как политический соперник на мировой арене. Отсюда и шумиха.

Мы видим, что впервые за свою современную историю Китай, который был сосредоточен на себе, выходит со своими интересами во внешний мир. Да, имперских амбиций не появилось, потому что это не в традициях и культуре китайцев, но они осуществляют все возрастающую экспансию во внешний мир. Хотя бы с позиций «лучшая защита — нападение». Это серьезно беспокоит лидеров консолидированного Запада. Но особенно Трампа и его команду, которому, как минимум надо объяснить избирателям, почему он не выполнил предвыборных обещаний. Ведь его конкуренты не будут делать ему скидку на коронавирус, который помешал ему реализовать ту же программу ликвидации безработицы. Хотя это очевидно, но спуску ему оппозиция не даст. Трамп как-то перегруппировывается, ищет варианты защиты. И вот мы видим угрозы в сторону Китая — внешний враг появился вовремя. Бортник: США и Китай продолжают борьбу, и мир вновь может стать двуполярным © стрингер

- Как далеко могут зайти эти угрозы?

— Мне кажется, что это все политическая игра, такая вот риторика. Потому что все понимают допустимые границы, за которые никто нет хочет переходить. Это не та ситуация, из которой кто-то может извлечь дивиденды. Кстати говоря, в гипотетическом столкновении США и КНР пострадает и Россия: нам крайне невыгоден конфликт Китая с Америкой. В той же степени, в какой невыгодны конфликты России с этими странами. Все так взаимоувязано. Это всему миру невыгодно. Заявление Трампа — это политическая словесная мишура, которая позволяет выполнить какие-то тактические задачи в предстоящей предвыборной кампании. Надо же направлять негативную энергию — давайте, как бы говорит заявление Трампа, — направим ее на китайцев. Это популизм, выгодный Трампу и тем промышленным кругам, которые за ним стоят.

- После 2003 года и пресловутой пробирки с «отравой», которой потрясал в ООН Колин Пауэлл, после чего началось второе вторжение США в Ирак, все эксперты и журналисты мира естественным образом проводят аналогии между двумя ситуациями — той и нынешней с Китаем. Понятно, что и уровень потрясения, испытанного западными жителями в 2001 году и в нынешнем году, это разные вещи, и представить вторжение США в Китай не смогут даже писатели-фантасты. Но не придется ли американцам извиняться со временем — дескать, ошибочка вышла, пардон?

— Ситуация, конечно сравнивать нельзя. И насчет извинения у меня сомнения — если перед иракцами никто не извинился, а там миллион человек погиб, страна лежит в руинах после американской оккупации, то перед китайцами по «вирусному» поводу точно никто не извинится. Политика не подразумевает взаимных или односторонних извинений. Нет сегодня в мире третейского суда, который мог бы взвесить все обстоятельства и прийти к выводу, какая сторона виновата.

- Возможны ли практические шаги со стороны США в этом отношении. Обойдутся ли они торговыми санкциями? Да и вообще, сами санкции возможны?

— О санкциях, конечно, можно говорить. Но санкции санкциям — рознь. Некоторые из них громко звучат, но мало что меняют в отношениях стран.

- Раздаются голоса, что США могут изъять государственные и частные средства китайцев а также арестовать их собственность на американской территории хотя бы в покрытие возможных исков.

— Мне кажется это маловероятным. Это и для бизнеса потрясение, а вообще — из пандемии коронавируса все страны и экономики и так выйдут ослабленными. Из-за одной политики ставить под удар экономические отношения едва ли кто-то решится.

- А Китай, по вашему мнению, может резко ответить Штатам? Перевести, например, внутреннюю, а главное, внешнюю торговлю на юань.

— Как бы ни обострялись отношения между главными игроками в мире, ни китайцы, ни кто-либо еще, не отказались пока от использования доллара. Хотя попытки предпринимаются, пытаются разные страны начать торговать хотя бы на местном уровне при помощи местных же валют. Никто не станет нарушать равновесие в общем финансовом пространстве — резонанс может пойти такой разрушительной силы, что не поздоровится никому. Вспомните все эти разговоры про огромный американский государственный долг, про то, что доллары это ничем не обеспеченная бумага. А кто-нибудь за десятилетия хотя бы раз попытался использовать этот рычаг давления на США? То-то и оно — никому это не выгодно пока. Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

- Мы знаем, что при Трампе не раз обострялись противоречия между США и странами Евросоюза. Почему же они поддерживают американцев в их претензиях к китайцам?

— Это солидарная политика. Если говорить о европейских союзниках США, то самым преданным и последовательным из них была и есть Великобритания. Правда, она давно уже не может себе позволит поигрывать мускулами, поэтому поигрывает мозговыми извилинами, изобретая очередную интригу, выгодную евроатлантистам. Их, равно, как и других членов НАТО научила практика «холодной войны» — во всех делах идти в кильватере американской политики. Помните «ракетный ультиматум» Хрущева в 1956 году, когда Франция и Великобритания вынуждены были по требованию СССР в шестидневный срок прекратить вторжение в Египет? Это произошло, потому что они не согласовали свои действия с США, все еще играли в «великие державы». Если б согласовали, выступили единым «тройственным фронтом», то еще неизвестно, удалось бы Хрущеву повлиять на европейцев. С тех пор сделаны выводы и без американцев — никаких инициатив.

- Понятно, что официальный Китай никак не проявит себя в отношении отдельных стран или ЕС в целом в связи с такой их позицией. Но бытует мнение, а его подтверждают вроде как точные данные, что в самом Китае уже наблюдаются активные митинговые действия тех, кто недоволен коронавирусной бедой. Насколько на ваш взгляд, эти выступления могут быть масштабными и организованными внешней силой? Возможно ли использование «майданных» технологий в КНР — ведь республика выглядит такой монолитной.

— Мне китайский народ видится очень независимым. Если даже Мао Дзедун и его наследники не смогли выбить из своего народа дух свободомыслия (вспомните площадь Таньаньмынь, 1989), то относительно либеральный период правления последних коммунистических правителей Китая, уже в период новой экономической политики, точно уж не убил силы, которые будучи режиссируемыми из какого-либо центра, могут поднять возмущение народных масс, выступить против правительства. То есть все эти варианты, включая конспирологические, возможны.

Но хочу обратить внимание на то, что мы не знаем объективных масштабов эпидемического бедствия в Китае. Не знаем, какие именно репрессивные меры предпринимались и предпринимаются против оппозиционеров. Китайское общество, оно ведь очень закрытое, живет практически под информационным куполом властей. Там запрещен свободный доступ к мировой сети интернет, или по крайней мере, весьма ограничен. Правительство Китая предпринимает энергичные меры для того, чтобы его граждане как можно меньше общались с внешним миром, находясь дома.

Не забудем, что в этой большой игре, китайцы и сами в свою очередь обвиняют американцев в своих бедах, намереваясь таким образом объединить нацию. Повторюсь, мало данных для того, чтобы судить в полной мере о том, что из себя представляют выступления китайской оппозиции Кроме того, мы не знаем точно, насколько сильна сегодня компартия КНР, какие в ней идут процессы. Для того, чтобы понимать это, надо быть внутри китайской жизни. Или вот — насколько силен репрессивный аппарат государства, который у китайцев всегда был на высоте. С этой точки зрения они могут конкурировать с советской репрессивной машиной в ее «лучшие» времена. Если традиции сохранились, американцам не удастся раскачать Китай изнутри. Вадим Карасев: Биополитика заменила геополитику в соперничестве между Китаем и США © скриншот с видео NEWSONE

- Если две самые серьезные экономики не дойдут до «рукопашной», может, лучше говорить о том, что возможно создание системы биполярного мира КНР-США?

— Да нет, наверное. Китайцы не могут сами по себе противостоять англо-саксам по всем направлениям. Во-первых, мало ресурсов. При всех своих достижениях, они, например, зависят от поставки нефти — мы видим, как активно они сейчас заполняют свои емкости и резервуары, пользуясь тем, что обрушилась цена на нефть. Закупают газ в России и многие серьезные виды вооружений. Но при этом, в коалицию с Россией Китай, я думаю, не выступит, потому что у Пекина есть и противоречия в отношениях с Москвой. Кроме того, у Китая свои экспансионистские планы на Среднюю Азию, которую мы, русские, всегда считали свои южным «подбрюшьем». Китайское влияние в этом регионе очень выросло за последние годы. Конфликт между китайцами и американцами будет тлеть. До какого предела, сколько лет? Это сегодня не скажет никто.

- А какой в таком случае должны быть роль России в противосиянии КНР и США?

— Никакой. У России должны быть собственные интересы. Мы не должны строить свои национальные интересы, исходя из-за чужих «разборок». Россия может дистанцироваться от обеих сторон, стараясь не ввязывать в драку ни на чей стороне, пользуясь какими-либо ситуативными выгодами. Россия не может себе позволить куда-либо влезть. Теоретически Россия может получить выгоду от поддержки либо Китая, либо Штатов, но эта поддержка не может быть запланирована.