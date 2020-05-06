Украинские олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках документального фильма российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь в Орловской области под названием «Здравствуй, брат! Христос воскрес»

Усик невольно стал частью нового скандала с украинской онлайн-школой © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Помимо украинцев, в фильме снялись боец-рукопашник Алексей Назаров и боксер Александр Трубников из РФ, а также митрополит канонической Украинской православной церкви Онуфрий с другими церковниками, которые рассказывают, что Украина, Беларусь и Россия — это единая Русь.

Ломаченко, среди прочего, говорит, что не прекратит общаться с россиянами, «просто потому, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной… По сути, мы являемся одним народом. Когда я рос… все время думал, что мы единый народ, православные христиане».

Усик ему вторит, подчеркивая, что не прекратит дружить с теми, с кем дружил в России до войны: «Сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком?»