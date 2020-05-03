Американист Борис Межуев объяснил разницу в подходах президента США Дональда Трампа и кандидата от Демпартии Джо Байдена в вопросе отношений с Китаем. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

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По словам Межуева, на такое действительно можно рассчитывать.

«За Трампом стоят более антикитайские силы, голоса которых сейчас не сводятся только к [старшему советнику Трампа по политическим и стратегическим вопросам] Стивену Бэннону, а это большое количество людей, в том числе специализированное лобби. За Байденом же стоят глобалисты, которые хотят попытаться создать некое глобальное взаимодействие», — пояснил он.

Эксперт также напомнил, что еще экс-президент США Барак Обама создавал азиатскотихоокеанское партнерство, чтобы Китай включался в единое глобальное пространство, отказываясь, таким образом, от собственной идеологии и жесткости своей позиции.

На такой глобализм, в отличие от Трампа, нацеленного на противостояние, и рассчитывает Байден, отметил американист.

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