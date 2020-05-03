Ранее Трамп заявил, что якобы Китай заинтересован, чтобы на ноябрьских президентских выборах в США победил бывший вице-президент Байден, поскольку он может ослабить давление на Пекин.
По словам Межуева, на такое действительно можно рассчитывать.
«За Трампом стоят более антикитайские силы, голоса которых сейчас не сводятся только к [старшему советнику Трампа по политическим и стратегическим вопросам] Стивену Бэннону, а это большое количество людей, в том числе специализированное лобби. За Байденом же стоят глобалисты, которые хотят попытаться создать некое глобальное взаимодействие», — пояснил он.
Эксперт также напомнил, что еще экс-президент США Барак Обама создавал азиатскотихоокеанское партнерство, чтобы Китай включался в единое глобальное пространство, отказываясь, таким образом, от собственной идеологии и жесткости своей позиции.
На такой глобализм, в отличие от Трампа, нацеленного на противостояние, и рассчитывает Байден, отметил американист.
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