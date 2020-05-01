С каждым днём обостряется конфликт между США и Китаем — американцы обвиняют китайцев в сокрытии факта вспышки заболевания и полной информации о его распространении, звучат даже мнения, что Пекин намеренно вывел новый вирус в лаборатории. Пекин все обвинения отрицает. Рано или поздно эпидемия закончится, но международные отношения в корне изменятся

Эпидемия коронавируса оказало двоякое влияние на мировое сообщество: с одной стороны, страны объединили усилия для борьбы с болезнью, от которой пока нет вакцины, а с другой — нарастают противоречия между некоторыми из них. США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп сообщил, что руководство страны проводит расследование, по итогам которого станет ясно, действительно ли Китай причастен к всемирной пандемии, и тогда решит, как его наказать, если это так. Тем временем частные лица и даже несколько штатов уже подали иски против Китая в надежде через суд компенсировать экономический ущерб.

Чем грозит противостояние двух мировых гигантов — США и Китая, — в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Борис Межуев.

- Борис, как далеко в своих обвинениях в адрес Пекина готовы зайти власти США: всё ограничится точечными торговыми санкциями или дело дойдёт до более масштабных мер?

— Я думаю, что при здравом размышлении будет сделан вывод, что если уж вести войну с Китаем, то вести её вдолгую, вести её с расчётом на то, что это будет длительная холодная война, а не скоропалительные действия, которые почти ни к чему не приведут, поэтому объявлять сейчас Китай умышленным виновником этих событий опасно — а что дальше? Какие дальше действия предпринимать? Можно ли ограничиться экономическими санкциями, а вообще можно ли к ним прибегнуть, учитывая теснейшую взаимозависимость Китая и США, и уже тем более к горячей акции? Какая тут горячая акция, с кем и как, куда нанести удар, учитывая, что Китай — это не Северная Корея, а мощнейшее государство, которое будет вынуждено действовать очень жёстко? С другой стороны, мне кажется, нынешняя администрация очень сильно зависит от того, чтобы продемонстрировать электорату, что виноват кто-то ещё в том, что Америка плохо подготовилась к эпидемии.

При этом, скорее всего, будут проводить расследование, и продолжаться оно будет долго, постоянно будут утечки, они будут получать официальные подтверждения, и в конечном счёте будет выдвигаться мысль о том, что Китай тем или иным способом виноват в пандемии: не сообщил полностью о ней, произошла невольная утечка в лаборатории Уханя, может быть, Всемирная организация здравоохранения оказалась слишком зависима от мнения Китая. Будет постоянное раскачивание, тем самым будут ухудшаться и ухудшаться отношения с Китаем, но, я думаю, до того, чтобы прямо объявить, что Китай — сознательный виновник пандемии, дело не дойдёт, потому что он прямо на это не отреагирует. А отсутствие реакции тоже может сыграть в минус. Алексей Мухин: Если США не остановить, вакханалия правового беспредела продолжится © РИА Новости, Владимир Трефилов

Думаю, будет постоянное раскачивание этой темы в доказательство того, что Китай тем или иным способом оказал миру плохую услугу, но в конечном итоге будет сделано всё, чтобы к моменту выборов Трампа воспринимали как единственную защиту США от Китая, а Джо Байдена и всю Демократическую партию обвинить в том, что они вольные агенты Китая, собственно, это уже говорится. Объявлять Китай намеренным виновником пандемии было бы катастрофой, но если Трамп победит, даже если и проиграет, а настроения будут носить такой характер, то эта история очень надолго, на десятилетия.

Это уже не вспышка русофобии, а серьёзнейшая позиционная война двух сверхдержав на очень долгое время до победного конца одной из них.

Будет ли попытка конвергенции, это не исключено, есть люди, которые этого хотят, во всяком случае слышны их голоса, но тоже далеко не факт, что эта точка зрения возобладает. Возможно, возобладает другая точка зрения. Сейчас мир стоит перед выбором, в какую сторону идти: конвергенция теоретически красива, когда она непосредственна, а когда все понимают, что мир находится перед каким-то выбором и Америка тоже перед выбором, то люди не очень хотят делиться, логика холодной войны удобнее, выгоднее, безопаснее, комфортнее, чем логика конвергенции. Так и произошло в конце 1960-х годов в отношениях СССР и США, когда конвергенция была отброшена во имя очень холодного мира, который в конечном итоге привел к новому витку холодной войны. Я думаю, что-то подобное произойдёт и сейчас.

- Получается, будет не двустороннее противостояние США и Китая, а двух систем, как в XX веке?

— Да, я не исключаю, что будет именно так. Я уверен, что рано или поздно России придётся стать третьим полюсом, так считают некоторые исследователи, например, Майкл Линд, который предлагает деление мира на эти три сферы влияния: Россия, США и Китай. Про весь мир говорить сложно, но то, что Россия попытается свою сферу влияния создать, это точно, просто мы пока не знаем, как наша экономическая политика способна на это отреагировать, — помимо военных нужно нарастить ещё и производственные мощности, просто непонятно как. И это вопрос. Пока мы транзитная полоса между Китаем и Западом. Дракон расправил крылья. Чем Китай ответит Западу © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На самом деле я думаю, что, как с Ираном, не будет — убить, как Сулеймани, то есть это не будет носить характер быстрых решений, но мир начнёт делиться на эти сферы влияния: США и Китай будут бороться за Гренландию, Вьетнам, Индию (чтобы сделать форпост против китайской сферы влияния), несомненно, за обе Кореи, за Южную в первую очередь.

То есть с этого момента начнётся серьёзный раздел мира на сферы влияния. Уже никаких вопросов о том, сферы влияния, хорошо это или плохо, как по поводу России говорили, соответствует ли это либеральным ценностям или не соответствует, не будет. Думаю, эти вопросы уже не будут актуальными, как в период холодной войны.

Возможно, будет движение неприсоединения, но это уже из сферы фантастики. Я думаю, будет реальная холодная война между США и Китаем на долгие годы, которая будет сопровождаться периодическими попытками договориться о разделе мира. Сможет ли Трамп этим воспользоваться — не факт. Пока его шансы не выглядят 100%-ными, хотя до пандемии его победа не вызывала больших сомнений, но то, что эта логика победит — да, и делать самоубийственные заявления самого резкого характера — на это Трамп способен.

- Можно предположить, если Россия станет третьим полюсом, какие страны войдут в её лагерь?

— Это будет зависеть в значительной степени от России. Наверное, в первую очередь войдут те страны, которые обеспокоены китайским влиянием. Россия, несомненно, попытается сделать так, чтобы в него вошёл Казахстан. Это приоритетная задача, чтобы Казахстан остался вне китайской сферы влияния. Точно так же России очень важно, чтобы, условно говоря, Белоруссия осталась в российской сфере влияния. По всей видимости, наверняка удастся сохранить Армению.

Что касается других стран, всё будет зависеть от позиции Европы. Сейчас Европа недовольна всеми действующими лицами по разным причинам, пока она просто недовольна, что её вернули в тот мир, из которого она пыталась сама вырваться, жертвуя даже своим суверенитетом после XX века, сейчас главное недовольство Европы в том, что её подвергают после пандемии в ту логику, из которой она отчаянно, а иногда неприятным образом пыталась выйти в XX веке. Сможет ли Европа предстать единым политическим субъектом? Возможно, какие-то страны смогут создать единую сферу с Россией.

В этой истории важно иметь и какую-то идеологическую составляющую — чем Россия отличается от Китая и Запада. Пока никакой ясности нет в этом вопросе, мы предельно расколоты на сторонников еврозападного пути и противников. России нужно идеологически продемонстрировать, кто она такая.

- В интервью информационному агентству Reuters 29 апреля Трамп заявил, что Китай заинтересован, чтобы на ноябрьских президентских выборах победил бывший вице-президент Джо Байден, поскольку он может ослабить давление на Пекин. На что официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ответил, что выборы — это внутреннее дело США, к которому у Китая нет никакого интереса. Действительно ли такая большая разница в подходах к Китаю у Трампа и Байдена?

— Разница есть. Глобализм, по которому Трампу удалось нанести удар ниже ватерлинии, конечно, претендовал на то, чтобы заставить Китай включиться в глобальный мир, собственно, ради этого Обама и создавал азиатскотихоокеанское партнёрство, чтобы Китай всё больше принимал правила игры глобальные и включался в это единое глобальное пространство, естественно, отказываясь от каких-то собственных идеологии и жёсткости своей позиции.

Сейчас Байден всё отрицает, занимает более мягкую позицию и упрекает Трампа, что он сам восхищался Си Цзиньпином, как тот справляется с пандемией. Думаю, за ним стоят реальные силы, которые заинтересованы в том, чтобы убрать это противостояние и вернуться к взаимодействию с Китаем, экономическому, идеологическому, культурному. Многое будет зависеть от расклада сил: Байден не сторонник одного клана, он человек, довольно интегрированный во многие слои американского общества, куда дело пойдёт, очень сложно сказать. В принципе, конечно, ощущение, что за Трампом стоят более антикитайские силы, голоса которых сейчас не сводятся только к (старшему советнику Трампа по политическим и стратегическим вопросам. — Ред.) Стивену Бэннону, а это большое количество людей, в том числе специализированное лобби, за Байденом же стоят глобалисты, которые хотят попытаться создать некое глобальное взаимодействие, такое есть, да.