Страны, входящие в ОПЕК+, 12 апреля согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне, 7,7 млн б/с во втором полугодии и 5,8 млн б/с до конца апреля 2022 года.
«Казахстан обяжет международные компании сократить добычу нефти в рамках своего соглашения в ОПЕК+, но Карачаганак будет от этого освобожден, так как он производит легкую нефть, называемую конденсатом», — говорится в сообщении.
По данным издания, сократить добычу на месторождении Кашаган будут вынуждены компании Eni и Shell. Также будет уменьшен объем добычи на месторождении Тенгиз, разрабатываемом компанией «Тенгизшевройл», в которой 50% принадлежит американской Chevron.