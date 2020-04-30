Казахстан обяжет международные компании сократить добычу нефти на своей территории в соответствии с соглашением ОПЕК+. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Bloomberg

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Казахстан обяжет международные компании сократить добычу нефти в рамках своего соглашения в ОПЕК+, но Карачаганак будет от этого освобожден, так как он производит легкую нефть, называемую конденсатом», — говорится в сообщении.

По данным издания, сократить добычу на месторождении Кашаган будут вынуждены компании Eni и Shell. Также будет уменьшен объем добычи на месторождении Тенгиз, разрабатываемом компанией «Тенгизшевройл», в которой 50% принадлежит американской Chevron.