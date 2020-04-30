Украина готова к разговору с жителями неподконтрольных территорий Донбасса, однако это не должны быть представители «незаконных вооруженных формирований». Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам прошедшей 30 апреля видеоконференции министров иностранных дел нормандской четвертки

Ермак будет заниматься внешней политикой, а Кулеба повторять заученные фразы — Якубин © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

Кулеба подчеркнул, что диалог с Донбассом должен получить свое развитие, однако это может происходить исключительно в рамках Трехсторонней контактной группы. Комментируя возможность контактов украинской стороны с представителями ДНР и ЛНР, он заявил, что с представителями «незаконных вооруженных формирований» разговора быть не может.

«Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести интерпретацию реальности прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском. В связи с этим я хочу еще раз публично заявить, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, мы стремимся к диалогу, но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц, которые были вынуждены оставить зону боевых действий», — цитирует главу украинского МИД РИА Новости.