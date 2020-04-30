Донецкая и Луганская Народные республики объявили о своей независимости от Украины в 2014 году после госпереворота в Киеве и начала так называемой антитеррористической операции, однако Украина продолжает считать эти территории своими.
Кулеба подчеркнул, что диалог с Донбассом должен получить свое развитие, однако это может происходить исключительно в рамках Трехсторонней контактной группы. Комментируя возможность контактов украинской стороны с представителями ДНР и ЛНР, он заявил, что с представителями «незаконных вооруженных формирований» разговора быть не может.
«Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести интерпретацию реальности прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском. В связи с этим я хочу еще раз публично заявить, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, мы стремимся к диалогу, но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц, которые были вынуждены оставить зону боевых действий», — цитирует главу украинского МИД РИА Новости.