В мужском монастыре, храм на территории которого на Пасху посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко, три человека заболели коронавирусом. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило издание Sputnik Беларусь

На Пасху, 19 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, Лукашенко посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе. Президент и остальные прихожане, судя по фото, пришли на службу без масок. По завершении богослужения президент Белоруссии заявил, что не приветствует тех, кто «закрыл людям дорогу к храму» на Пасху.

Позже, 24 апреля, храм закрыли для посетителей, оправдав это сложной эпидемиологической обстановкой.

«Кто-то может назвать это чудом, кто-то счастливым стечением обстоятельств, но к одному из иноков 23 апреля приехал пообщаться знакомый врач. Доктор заметил, что монах тяжело дышит, и настоял, чтобы тот поехал с ним в больницу. Там насельнику сделали тест на коронавирус, он оказался положительным», — пишет Sputnik.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Братья стараются не выходить из келий. Мы распределили богослужебные книги и молимся там. Питание разносим. Хотя в этом нужды особой нет, но мы это делаем, чтоб не было разговоров. Надеемся, с Божьей помощью 10 мая сможем принять прихожан», — рассказал местный священнослужитель отец Орест.

По его словам, перед приездом президента всем, кто должен был находиться на пасхальной службе, делали мазок на коронавирус — результаты оказались отрицательными.