На Украине разрешили для лечения COVID-19 использовать препарат гепарин, который является опасным и может привести к смерти. Об этом 30 апреля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на статью китайских ученых, которая опубликована в электронной библиотеке medRxiv

Коронавирус. Ученые предостерегли любителей кофе © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Ранее медики говорили, что лекарство улучшает работу легких, растворяя тромбы и подавляя воспаления. Но после того, как ученые проанализировали 61 пациента из китайской больницы в Ухане, выводы стали другими», — говорится в сообщении.

Вырабатываемые иммунитетом антитела начинают атаковать тромбоциты, с которыми взаимодействует гепарин. После чего не только не растворяются старые тромбы, но и образуются новые. Осложнения при этом приводят к смерти.