Отмечается, что вреда от этого лекарства намного больше, чем пользы.
«Ранее медики говорили, что лекарство улучшает работу легких, растворяя тромбы и подавляя воспаления. Но после того, как ученые проанализировали 61 пациента из китайской больницы в Ухане, выводы стали другими», — говорится в сообщении.
Вырабатываемые иммунитетом антитела начинают атаковать тромбоциты, с которыми взаимодействует гепарин. После чего не только не растворяются старые тромбы, но и образуются новые. Осложнения при этом приводят к смерти.