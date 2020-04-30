Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объяснил, что медицинские маски и костюмы, которые были доставлены из Китая самолетом «Мрия», в магазинах торговых центров сети «Эпицентр» оказались не случайно. Об этом 29 апреля он рассказал в комментарии «Украинской правде»

Слободчук рассказал, сколько украинцев не носят маски и почему © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александра Гереги. Документ был адресован мэру Киева Виталию Кличко, в котором предлагалось закупить маски из «Мрии» в его торговой сети. Несколько депутатов Верховной Рады сообщили, что тоже получили такие же письма.

«Как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи», — сказал Тимошенко.

Он добавил, что гуманитарный груз везли не только для нужд больниц, но и других нуждающихся учреждений.