Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян подрался с оппозиционным активистом. Об этом накануне сообщило издание Sputnik Армения

По словам члена оппозиционной партии «Адекват» Константина Тер-Накаляна, политик разбил нос лидеру политического движения Артуру Даниеляну. Фотографию Даниеляна с окровавленным лицом он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Артур же гулял по улице один. Симонян поприветствовал его, Артур ответил ему, после чего Ален Симонян ударил Артура. Все дальнейшие действия Артура были самозащитой», — рассказал Тер-Накалян во время прямого эфира в соцсети.

От бунтаря до лидера нации: Никол Пашинян выиграл парламентские выборы в Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк подтвердил факт драки, однако, по его словам, представители «Адеквата» напали на него на улице. По словам Симоняна, он поприветствовал Даниеляна на улице, а в ответ услышал поток нецензурной брани. Политик подошел к активисту и заявил, что придерживается такого же мнения и о нем самом.

«Я ударил головой ему по носу. Думаю, ни один армянин, молодой человек, никто не может сказать, что в этой ситуации можно было повести себя иначе. Я понимаю, что являюсь государственным должностным лицом, но это не значит, что кто-либо может позволить себе так реагировать на простое приветствие», — сказал Симонян.

После инцидента завязалась потасовка, трое членов «Адеквата» пытались избить политика, но вмешались прохожие.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.