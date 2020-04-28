Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» вечером 27 апреля устроили две акции протеста в связи с тем, что правоохранители завершили досудебное расследование в деле об убийстве Гандзюк

Год спустя. Что не так с убийством Гандзюк? © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк? Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне 31 июля 2018 года. После нескольких перенесенных операций она скончалась в ноябре того же года.

По данным следствия, организатором и заказчиком преступления являются глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник депутата того же совета Алексей Левин. Пятеро непосредственных исполнителей нападения уже отбывают сроки за решеткой.

По мнении общественников, расследование завершилось без учета показаний Левина, которые он так и не дал, и поэтому они предполагают, что это позволит защите развалить дело в суде.

Несколько десятков человек, несмотря на карантин, пришли сначала к Офису президента в Киеве, а затем переместились к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой, где зажгли файеры и выкрикивали лозунги, сообщается на странице «Кто заказал Катю Гандзюк» в соцсетях.

Сама Венедиктова отреагировала на акции в своем Facebook, заявив, что протестующим не интересна правда.

«Правозащитники — это совсем про другое. Орган досудебного расследования, реформированная прокуратура и отформатированный суд — это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами — это не то, есть только собственное видение, как должно быть… но это тоже неточно. 55 томов дела — не интересует. Вы хотите правды?— Начался процесс ознакомления с материалами следствия», — написала она.