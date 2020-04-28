И.о. управляющего делами исполкома мэрии Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне 31 июля 2018 года. После нескольких перенесенных операций она скончалась в ноябре того же года.
По данным следствия, организатором и заказчиком преступления являются глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник депутата того же совета Алексей Левин. Пятеро непосредственных исполнителей нападения уже отбывают сроки за решеткой.
По мнении общественников, расследование завершилось без учета показаний Левина, которые он так и не дал, и поэтому они предполагают, что это позволит защите развалить дело в суде.
Несколько десятков человек, несмотря на карантин, пришли сначала к Офису президента в Киеве, а затем переместились к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой, где зажгли файеры и выкрикивали лозунги, сообщается на странице «Кто заказал Катю Гандзюк» в соцсетях.
Сама Венедиктова отреагировала на акции в своем Facebook, заявив, что протестующим не интересна правда.
«Правозащитники — это совсем про другое. Орган досудебного расследования, реформированная прокуратура и отформатированный суд — это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами — это не то, есть только собственное видение, как должно быть… но это тоже неточно. 55 томов дела — не интересует. Вы хотите правды?— Начался процесс ознакомления с материалами следствия», — написала она.