Maruv разозлила украинцев онлайн-концертом Вконтакте

Украинская певица Maruv, которая сотрудничает с российский музыкальным лейблом, устроила онлайн-концерт в соцсети Вконтакте, которая заблокирована на Украине якобы из-за российской пропаганды. Об этом 24 апреля исполнительница сообщила в Instagram

Maruv представила альбом хулиганских песен на суржике © Facebook, MARUV | Facebook, MARUV | Перейти в фотобанк

Подписчики выразили негодование по поводу планов артистки, поскольку ее поклонники не смогут посмотреть выступление из своей страны.

«ВК в Украине не работает, ты не знала, есть другие источники где можно провести онлайн-концерт, ведь твоя аудитория и в Украине есть, украинка!» — говорится в одном из комментариев к посту.

«А почему я должен использовать ВПН, чтобы послушать нашего украинского артиста? Есть "Инстаграм", да "Ютуб" есть. Никто даже из знакомых не использует данную социальную сеть», — написал еще один подписчик.

«При чем тут то, что она украинка и ее творчество?! Из-за подобных вам и разгорается межнациональная рознь», — пишут в комментариях.