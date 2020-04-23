Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов внес предложение продлить блокировку российских соцсетей, а также других сайтов и программного обеспечения. Такое решение, по его словам, позволит защитить страну от киберугроз из РФ. Его слова 23 апреля приводятся на сайте пресс-центра спецслужбы

Российские соцсети на Украине. Мобильные операторы перестали исполнять запрет Порошенко — СМИ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк заявил Баканов.

По его мнению, продление запрета должно распространятся не только на российские соцсети «Одноклассники» и «Вконтакте», но и на Mail.ru, «Яндекс», «Доктор Веб», «Касперский», «Парус» и «1С».

После победы Евромайдана в 2014 году на Украине запретили некоторые российские интернет-ресурсы и соцсети. По одной из версий, под прикрытием борьбы с «государством-агрессором» власти просто устранили конкурентов отечественных аналогов. Несмотря на это, многие украинцы продолжают пользоваться российскими соцсетями, обходя блокировки.