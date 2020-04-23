«Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом», — заявил Баканов.
По его мнению, продление запрета должно распространятся не только на российские соцсети «Одноклассники» и «Вконтакте», но и на Mail.ru, «Яндекс», «Доктор Веб», «Касперский», «Парус» и «1С».
После победы Евромайдана в 2014 году на Украине запретили некоторые российские интернет-ресурсы и соцсети. По одной из версий, под прикрытием борьбы с «государством-агрессором» власти просто устранили конкурентов отечественных аналогов. Несмотря на это, многие украинцы продолжают пользоваться российскими соцсетями, обходя блокировки.