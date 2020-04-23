«Всем, кто в ближайшее время, в нарушение карантинных норм, будет пытаться прокрасться на кладбища, хочу доходчиво пояснить некоторые прописные истины… Нигде ни в Святом Писании, ни в Святом Предании не говорится о том, что на кладбища нужно переться с мангалами и шашлыками. И никто из Святых Отцов не рекомендовал жрать на могилах оливье», — написал он.
Филатов отметил, что в христианской традиции суть поминовения — молитва, а «не тризна с пиршеством, как у язычников». Вместо трапезы предпочтительнее милостыня.
Поэтому, по словам Филатова, если вы все-таки люди православные, то вместо того, чтобы «упиваться водкой на могилах своих усопших родственников», лучше приобрести через интернет-магазины продуктовый набор для неимущих или помочь с лекарствами.