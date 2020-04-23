Мэр Днепра Борис Филатов призвал людей не идти на кладбища после Пасхи, поскольку поминовение усопших не производится. Об этом на днях он написал в Facebook

На злобу дня: Филатов вспомнил историческую байку после реакции «слуг народа» на угрозы Зеленскому © dnepr.com

Филатов отметил, что в христианской традиции суть поминовения — молитва, а «не тризна с пиршеством, как у язычников». Вместо трапезы предпочтительнее милостыня.

Поэтому, по словам Филатова, если вы все-таки люди православные, то вместо того, чтобы «упиваться водкой на могилах своих усопших родственников», лучше приобрести через интернет-магазины продуктовый набор для неимущих или помочь с лекарствами.