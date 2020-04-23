По замыслу Space X, орбиту Земли в перспективе опутают тысячи мини-спутников, которые покроют всю территорию планеты высокоскоростным интернетом. На сегодняшний день в полет отправились уже 420 аппаратов, при этом конечной является группировка в 30 тыс. спутников.
На кадрах видео из Киева можно наблюдать несколько светящихся круглых объектов, которые вереницей пролетали в небе.
«Ого как светится», «Что это такое?», «Инопланетяне… В 2020 году конец света», — произносят за кадром авторы ролика.
В интернете украинцы также отличились многообразием версий, так, кто-то предположил, что через территорию страны запустили ракеты, другие же заявили, что именно с Украины в эти минуты начинается захват планеты.