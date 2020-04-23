Илон Маск и его компания Space X запустила в космос очередную группировку из 60 спутников. В ночь на 23 апреля вереница аппаратов была хорошо видна в небе над украинской столицей, однако не все киевляне знали о планах американского миллиардера и приняли эти объекты за ракеты и даже НЛО. Соответсвующие видео появились в YouTube

NASA по-украински. В Днепре собрались покорять космос и добавить несколько процентов к ВВП © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

На кадрах видео из Киева можно наблюдать несколько светящихся круглых объектов, которые вереницей пролетали в небе.

«Ого как светится», «Что это такое?», «Инопланетяне… В 2020 году конец света», — произносят за кадром авторы ролика.

В интернете украинцы также отличились многообразием версий, так, кто-то предположил, что через территорию страны запустили ракеты, другие же заявили, что именно с Украины в эти минуты начинается захват планеты.