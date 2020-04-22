«Психопатов уже явно стало больше по всему миру, и в России в том числе. Во-первых, в связи со всей информационной шумихой вокруг вируса, во-вторых, с этим карантином и самоизоляцией», — подчеркнул Михеев.
Он отметил, что у человека, сидящего дома и подверженного шквалу информации, психика начинает расшатываться — если ему не хватает достаточной силы воли.
Михеев также уверен, что по всей планете будет нанесен мощнейший удар по малому и среднему бизнесу.
Сократится и количество рабочих мест — в разных странах по-разному, все зависит от того, насколько эффективно власти смогут с этим справиться, добавил он.
Кроме того, в одночасье полностью рухнула идеология путешествий, неизвестно, когда спрос на туристическом рынке восстановится полностью до уровня 2019 года, констатировал эксперт.