Украинские власти решили закрыть Донецкую область на карантин для предотвращения возможной массовой вспышки коронавируса после пасхального богослужения в Святогорской лавре. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Офиса президента

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского глава ОП Андрей Ермак провел селекторное совещание с главами областных госадминистраций о ситуации с распространением коронавируса.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко доложил о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, куда на пасхальное богослужение пришло большое количество людей без средств индивидуальной защиты.

«Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала», — сказал Кириленко.

По его словам, согласно приказу командующего ООС, въезд и выезд из области закрыты. В настоящее время полиция устанавливает личности всех присутствующих на богослужение, для прохождения ими обсервации.

На Украине, по данным на 21 апреля, зафиксировано 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 человек скончался, 367 пациентов выздоровели.