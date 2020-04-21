В связи с глобальным кризисом, вызванным пандемией коронавируса, меняется весь социальный уклад жизни по всему миру и на Украине в том числе. Об этом 21 апреля в комментарии корреспонденту Украина.ру рассказал социолог Евгений Копатько

Украинский социолог Евгений Копатько утверждает, что из-за массового карантина по всему миру происходит стремительное накопление социальной усталости.

«Поменялась модель поведения всех людей на земле, что само по себе беспрецедентно. По последним данным Всемирной организации труда, почти три миллиарда человек либо остались без работы, либо утратили ее частично. И здесь нельзя говорить только о сфере обслуживания, это практически все отрасли человеческой деятельности. Такого вызова современный мир еще не знал», — подчеркивает он.

Копатько указывает, что в данной связи встает самый простой вопрос, а насколько хватит ресурсов для поддержания жизни у такого огромного количества людей. И речь идет уже даже не о деньгах, а об элементарных продуктах питания. Можно только предположить, каковы могут быть социальные последствия, если правительства не решат эти проблемы уже сегодня-завтра. В Голландии не сработал «интеллигентный» карантин. Опыт для Украины © AP, Peter Dejong

«Как социолог могу точно сказать как минимум по Украине, где мы постоянно следим за этой ситуацией, запаса прочности осталось на неделю-другую», — поясняет он.

Для украинского общества сегодня главная проблема — неопределенность. А любой социолог вам скажет, что социальная неопределенность порождает огромную тревожность в обществе, подытожил Копатько.

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