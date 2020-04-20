Болсонару последовательно выступает против продолжения карантина, так как это наносит удар по местному бизнесу. При этом он не особенно сожалеет о тех, кто умрет из-за того, что карантин отменят.
«Мы сожалеем об умерших, но такова жизнь. Есть люди, которые умрут», — отметил Болсонару.
Он также честно предупредил сограждан, что коронавирусом переболеют порядка 70% бразильцев.
При этом он считает, что социальная изоляция не достигла цели и обернулась потерей рабочих мест и другими проблемами в экономике.