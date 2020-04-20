Бразильский президент Жаир Болсонару сказал, что уже через неделю карантин в стране может быть отменен. Видеозапись его разговора с прессой у резиденции главы государства была опубликована в Twitter 20 апреля

Болсонару последовательно выступает против продолжения карантина, так как это наносит удар по местному бизнесу. При этом он не особенно сожалеет о тех, кто умрет из-за того, что карантин отменят.

«Мы сожалеем об умерших, но такова жизнь. Есть люди, которые умрут», — отметил Болсонару.

«Бразильский Лукашенко». Еще один глава государства не верит в коронавирус © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

При этом он считает, что социальная изоляция не достигла цели и обернулась потерей рабочих мест и другими проблемами в экономике.