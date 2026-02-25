https://ukraina.ru/20260225/rossiya-napomnila-o-yadernoy-dubine-1076036974.html

Россия напомнила о ядерной дубине

Россия напомнила о ядерной дубине

Целые стуки с момента оглашения российской разведкой информации о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие, журналисты усиленно интересовались у меня что и как они могут передать. Думаю, что аналогичные вопросы задавались и другим экспертам. Но дело в том, что это совершенно не важно.

Во-первых, ядерное оружие и есть ядерное оружие: малый или большой заряд, со средствами доставки или без них, только компоненты и технологии или готовое к употреблению изделие – какая разница? Любая передача технологий производства ядерного оружия или готовых изделий нарушает и разрушает договор о нераспространении ядерного оружия. А если договора нет, то его нет для всех, и кто-то (не обязательно Россия) может передать ядерное оружие Ирану (с ним ещё Китай, КНДР и Пакистан дружат – все ядерные державы). То-то будет радости у собравшейся в зоне Залива американской группировки и стран, на территориях которых расположены американские базы. А уж как будет рад Израиль! Нет слов.Во-вторых, и это важнее, так как организовать оперативную передачу ядерного оружия иранцам не сложнее, чем украинцам, но и обучить иранскую армию применять это оружие не проще, чем ВСУ (на это не один месяц понадобится), в обычной дипломатической практике, получив такую информацию от разведки, власти соответствующего государства, как правило, не устраивают публичный скандал, а тихо, но жёстко предупреждают зарвавшихся соседей о последствиях. Тот факт, что Россия публично, на всех уровнях озвучила информацию о подготовке передачи ядерного оружия Украине, свидетельствует только об одном – в Москве утратили всякую надежду пробудить в Западе адекватность и демонстрируют ему ядерную дубину во всей красе.Подумайте сами, если завтра разведка доложит, что компоненты ядерного взрывного устройства уже доставлены на Украину (допустим в Одессу и/или Киев, Днепропетровск, Львов). Должна ли Москва призывать не совершать непоправимую ошибку и требовать быстро увезти всё, что привезли? Должен ли Кремль десять раз перепроверить информацию, рискуя, что за это время ядерное устройство соберут и применят против какого-нибудь российского города? Или необходимо будет моментально нанести превентивный удар по всем возможным местам складирования компонентов к этому оружию? Боеголовка в 100-150 килотонн по каждому из возможных мест складирования компонентов (так, чтобы там с гарантией ничего не осталось) и вопрос решён.Конечно, бывшие русские города жалко, но нынешние наши города ещё жальче.Между тем, Россия не ограничилась заявлением разведки и комментарием Кремля. Вопрос был поднят в ООН. Ежели кому непонятно – объясню, что таким образом Москва провела полную дипломатическую и информационную подготовку к использованию ядерного оружия, как минимум по Украине. Но названы и ещё две потенциальные цели – две страны НАТО, обе члены ядерного клуба, с подистощившимися, но всё же достаточно крупными и опасными арсеналами. С этого момента разведка в любой момент может обнаружить что надо, где не надо, и проверять никто не будет, никаких инспекций никто не станет организовывать. Это же ядерная угроза, её вначале ликвидируют, а уж затем обсуждают.Вот именно это и является важным во всей истории с сообщением разведки. Россия достала ядерную дубину и недобро прищурившись помахивает ею перед носами европейских "друзей и партнёров". Причём происходит это день в день с отказом США голосовать за очередную антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН. Вашингтон воздержался, хоть мог бы и "за" проголосовать, России от этого всё равно ни холодно, ни жарко – резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совбеза ООН не являются обязательными к исполнению – так, мнение мировой общественности, на которое все привыкли плевать с высокой колокольни – утешительный приз для неудачников, потерпевших военное поражение, но получивших моральную поддержку от стран, которые не каждый на карте с ходу найдёт. Тот же Израиль не даст соврать, там привыкли даже резолюции Совбеза игнорировать, потому что могут себе позволить.Таким образом США в очередной раз показали своим европейским союзникам, что несмотря на все возможные издержки не собираются обеспечивать им ядерный зонтик, если европейцы спровоцируют военный конфликт с Россией. Конечно, позиция США может измениться и, конечно, одно дело теоретический отказ поддерживать провокаторов, другое дело игнорирование возможного превентивного ядерного ответа России на Украине. Применение ядерного оружия против неядерной страны, без санкции ООН и без веских доказательств нарушения режима нераспространения, Вашингтон должен будет осудить и конечно осудит, осудит жёстко и искренне. И мы бы осудили, жёстко и искренне.Но нас ведь интересуют не слова, а действия. Если США останутся на позиции невмешательства в потенциальный конфликт ЕС (или франко-британского блока, поддержанного северными европейцами) с Россией, то возмущение их прессы и народа мы как-нибудь переживём. В контексте сделанных в ООН заявлений Василия Небензи ядерный удар любого масштаба по Украине будет означать предупреждение Великобритании и Франции, что они следующие.Если США ограничатся осуждением действий России, но не заявят о готовности защитить союзников, европейский план сдерживания России в рамках прокси-войны полностью провалится ввиду применения ядерного аргумента. Если же США всё же заявят о намерении выполнить обязательства в рамках НАТО, то, во-первых, статья пятая Вашингтонского договора вступает в силу только в случае, если член НАТО подвергся неспровоцированному нападению. Если же он сам на кого-то напал или спровоцировал конфликт, союзники могут ему в помощи отказать. Между тем франко-британский блок именно, что пытается спровоцировать военный конфликт с Россией. Во-вторых, каждый член НАТО сам решает какая помощь должна быть оказана союзнику. Например, миротворческие усилия по локализации конфликта, прекращению огня и примирению сторон – тоже помощь (дипломатическая). Чем и как захотят (и захотят ли) помочь союзникам США – большой вопрос. Всё-таки в ядерную игру Вашингтон до сих пор играть не стремился.Кому-то понравится решительность России, и он скажет: "Наконец-то!" Кто-то заявит, что не верит, что Кремль пойдёт дальше угроз. Но в любом случае, всё это весьма печально. Печально то, что со странами, которые мы всегда относили к числу цивилизованных, приходится беседовать демонстративно помахивая ядерной дубиной – иначе они не понимают, ибо окончательно потеряли адекватность и не верят, что Россия решится использовать против агрессоров все виды имеющихся у неё вооружений. Печально, что политики и избирающие их народы настолько потеряли страх, что пока не увидят ядерный гриб над домом соседа, думают, что всё это "мультики с Мосфильма". Кстати, ещё не факт, что все сразу поверят в реальность ядерного удара, если он будет нанесён. Печально, что наши европейские "друзья и партнёры" готовы идти по пути не просто военных, но ядерных провокаций, причём не где-нибудь, а собственно, на европейском континенте.Единственный свет в конце тоннеля – может Украина наконец отмучается.

