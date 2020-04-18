Уже 22 апреля Кабмин может поддержать эту инициативу, сказал Малюська.
Речь идет в первую очередь о камерах повышенного комфорта в следственных изоляторах.
«Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем так, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качество и условия бесплатных камер», — сказал Малюська.
Министр также считает, что этот источник дохода привлечет в бюджет дополнительные средства, которые можно будет направить на проведение тюремной реформы.