Министр юстиции Украины Денис Малюська намерен ввести оплату за содержание заключенных в камерах повышенного комфорта. Об этом он заявил в видеролике , опубликованном на его странице в Facebook 18 апреля

Чтобы не вышло, как в США и Британии: Малюська объяснил отказ от приватизации тюрем на Украине © Facebook, Denis Malyuska

Речь идет в первую очередь о камерах повышенного комфорта в следственных изоляторах.

«Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем так, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качество и условия бесплатных камер», — сказал Малюська.

Министр также считает, что этот источник дохода привлечет в бюджет дополнительные средства, которые можно будет направить на проведение тюремной реформы.