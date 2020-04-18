Украина со своим «ракетным щитом» способна поразить любую цель в омывающих страну морях. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, соответствующее видео опубликовали 17 апреля на YouTube-канале Open Ukraine

Александр Турчинов. Биографическая справка © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Поэтому теперь страна якобы обладает снарядами дальнего действия и крылатыми ракетами, которые могут уничтожить любую цель в Черном или Азовском морях.

«Для меня личным приоритетом было построение ракетного щита нашей страны, ракетная программа. Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию», — сказал Турчинов.

При этом он пожаловался на то, что у Украины есть проблемы с системным финансированием и государственными заказами, без которых ракетная программа страны работать не может.

Он уточнил, что госзаказом на текущий год не предусмотрено финансирование закупки ракет «Ольха» и новых дивизионов крылатых ракет «Нептун».