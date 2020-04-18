В ходе онлайн-конференции Киевского форума по безопасности Турчинов заверил, что именно благодаря его работе на Украине был создан «ракетный щит».
Поэтому теперь страна якобы обладает снарядами дальнего действия и крылатыми ракетами, которые могут уничтожить любую цель в Черном или Азовском морях.
«Для меня личным приоритетом было построение ракетного щита нашей страны, ракетная программа. Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию», — сказал Турчинов.
При этом он пожаловался на то, что у Украины есть проблемы с системным финансированием и государственными заказами, без которых ракетная программа страны работать не может.
Он уточнил, что госзаказом на текущий год не предусмотрено финансирование закупки ракет «Ольха» и новых дивизионов крылатых ракет «Нептун».