Александр Турчинов. Биографическая справка
Александр Турчинов. Биографическая справка
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
В ходе онлайн-конференции Киевского форума по безопасности Турчинов заверил, что именно благодаря его работе на Украине был создан «ракетный щит».

Поэтому теперь страна якобы обладает снарядами дальнего действия и крылатыми ракетами, которые могут уничтожить любую цель в Черном или Азовском морях.

«Для меня личным приоритетом было построение ракетного щита нашей страны, ракетная программа. Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию», — сказал Турчинов.

При этом он пожаловался на то, что у Украины есть проблемы с системным финансированием и государственными заказами, без которых ракетная программа страны работать не может.

Он уточнил, что госзаказом на текущий год не предусмотрено финансирование закупки ракет «Ольха» и новых дивизионов крылатых ракет «Нептун».