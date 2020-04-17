Причем одна из них называется "Большая культурная столица", и это Мариуполь. А вторая – "Малая культурная столица", и это Славутич

Так решил "Украинский культурный фонд", который выделил гранты соответствующим проектам. "Большой культурной столице" отвалили 23 миллиона 136 тысяч гривен. "Малой" — 10 миллионов 990 тысяч. Важная оговорка: из-за пандемии реализация проектов в жизнь планируется в 2021 году.

Чтобы доказать свою состоятельность в конкурентной борьбе с прочими соискателями, городам надо было представить конкурсному жюри что-то особенное. Мариуполь, скажем, выиграл с инициативой "Диалог языком искусства".

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Там много задумок понамешано, в том числе, имеется проект заслуженного работника искусств Украины Виктора Гризы — арт-резиденция "Семантический сюрреализм в пространстве постмодернизма Славутича". Глубоко копают, да? Это же не название, а мечта логопеда!

Но зато мировая столица сюрреализма автоматически перемещается в Славутич. Что в каком-то смысле круто.

Мариуполь и Славутич, кроме всего прочего, теперь еще могут претендовать и на звание "культурной столицы Европы". Но это более отдаленная перспектива.

А старая, самопровозглашенная "культурная столица Украины" — Львов — за всем этим процессом может наблюдать со стороны. И, например, гордиться, что смена подросла. Или злиться, в данном случае, не важно.