Так решил "Украинский культурный фонд", который выделил гранты соответствующим проектам. "Большой культурной столице" отвалили 23 миллиона 136 тысяч гривен. "Малой" — 10 миллионов 990 тысяч. Важная оговорка: из-за пандемии реализация проектов в жизнь планируется в 2021 году.
Чтобы доказать свою состоятельность в конкурентной борьбе с прочими соискателями, городам надо было представить конкурсному жюри что-то особенное. Мариуполь, скажем, выиграл с инициативой "Диалог языком искусства".
У "малой культурной столицы" программа с более оригинальным, многослойным названием: «Славутич: ось [to beⁱ] країна!»
Там много задумок понамешано, в том числе, имеется проект заслуженного работника искусств Украины Виктора Гризы — арт-резиденция "Семантический сюрреализм в пространстве постмодернизма Славутича". Глубоко копают, да? Это же не название, а мечта логопеда!
Но зато мировая столица сюрреализма автоматически перемещается в Славутич. Что в каком-то смысле круто.
Мариуполь и Славутич, кроме всего прочего, теперь еще могут претендовать и на звание "культурной столицы Европы". Но это более отдаленная перспектива.
А старая, самопровозглашенная "культурная столица Украины" — Львов — за всем этим процессом может наблюдать со стороны. И, например, гордиться, что смена подросла. Или злиться, в данном случае, не важно.