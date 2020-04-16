Ранее Аваков публично «послал к черту» зама Соколова Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича. Он заявил, что Бабиков завел дело против Черновол из-за жажды мести, что считает недопустимым. Кроме того, Аваков заявил, что тоже был на Майдане в тот день, когда горел офис Партии регионов, поэтому ждет, когда ГБР откроет производство против него.
«Это непонятный ход министра МВД, это больше какой-то политический жест, чем правоохранительный. Поскольку комментировать деятельность другого правоохранительного органа в среде правоохранителей — это моветон», — отметил Соколов.
При этом он поблагодарил Авакова за то, что он четко высказал свою позицию и призвал не ссориться, поскольку прежде всего из-за этого пострадает работа.