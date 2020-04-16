Временно исполняющий обязанности директора Госбюро расследований (ГБР) Украины Александр Соколов считает, что резкие высказывания министра внутренних дел Арсена Авакова по поводу расследования дела против экс-депутата Татьяны Черновол имеют исключительно политический подтекст. Об этом 15 апреля Соколов сообщил в интервью «Украинской правде»

Ранее Аваков публично «послал к черту» зама Соколова Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича. Он заявил, что Бабиков завел дело против Черновол из-за жажды мести, что считает недопустимым. Кроме того, Аваков заявил, что тоже был на Майдане в тот день, когда горел офис Партии регионов, поэтому ждет, когда ГБР откроет производство против него. «Адвокат дьявола». В ГБР испугались, что во главе ведомства может стать защитник Януковича © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это непонятный ход министра МВД, это больше какой-то политический жест, чем правоохранительный. Поскольку комментировать деятельность другого правоохранительного органа в среде правоохранителей — это моветон», — отметил Соколов.

При этом он поблагодарил Авакова за то, что он четко высказал свою позицию и призвал не ссориться, поскольку прежде всего из-за этого пострадает работа.