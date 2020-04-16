В депутатском запросе от 5 марта представитель «Слуги народа» потребовал немедленно сообщить, сколько получают в виде зарплат и премий члены правления и топ-менеджеры, а также члены набсовета «Нафтогаза». При этом он попросил не ссылаться в ответе на какие-то сайты (видимо, это был не первый запрос).
В ответ Коболев прислал отписку, где указал, что сведения о зарплатах за 2019 год, а также за январь-февраль 2020 года являются конфиденциальной информацией (личными данными). И сослался на Конституцию, которая не допускает сбора личных данных, а также некоторые другие правовые акты, которые касаются сбора таких данных.
В тоже время источник издания в Раде назвал аргументацию Коболева не имеющей под собой оснований.
«Во-первых, зарплата руководителей государственной компании есть предмет безусловного общественного интереса. И никто не имеет права ее скрывать от депутатов Верховной Рады. Во-вторых, есть постановление Кабмина, которое четко определяет, что размер заработной платы не может составлять коммерческую тайну и ее обязаны предоставлять по запросу государственных органов. Подобные отписки Коболева возмущают депутатов», — сказал источник.