Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев отказался предоставить информацию о размере зарплат руководства компании по депутатскому запросу первого зампреда Верховной Рады Руслана Стефанчука. Об этом 15 апреля сообщает «Страна»

Главу «Нафтогаза» Коболева лишили части зарплаты, премий и бонусов © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

В ответ Коболев прислал отписку, где указал, что сведения о зарплатах за 2019 год, а также за январь-февраль 2020 года являются конфиденциальной информацией (личными данными). И сослался на Конституцию, которая не допускает сбора личных данных, а также некоторые другие правовые акты, которые касаются сбора таких данных.

В тоже время источник издания в Раде назвал аргументацию Коболева не имеющей под собой оснований.

«Во-первых, зарплата руководителей государственной компании есть предмет безусловного общественного интереса. И никто не имеет права ее скрывать от депутатов Верховной Рады. Во-вторых, есть постановление Кабмина, которое четко определяет, что размер заработной платы не может составлять коммерческую тайну и ее обязаны предоставлять по запросу государственных органов. Подобные отписки Коболева возмущают депутатов», — сказал источник.