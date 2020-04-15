Правительство Ирана направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе украинского Boeing в Тегеране, тем самым признавая факт «человеческой ошибки». Об этом сообщает Radio Farda 14 апреля

Иран отложил расшифровку черных ящиков сбитого украинского Boeing из-за пандемии © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк сообщении.

Документом также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа.

Кроме того, проект меморандума предполагает, что Иран может разрешить участие международных экспертов в анализе данных черных ящиков, но только если он признает, что не может сам этого сделать.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Как заявили позднее иранские военные, самолет был сбит случайно: его приняли за вражескую цель, так как в это время ожидалась атака со стороны США.