«Стало известно, что Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании, обязывающего Украину и семьи жертв рейса 752, сбитого над Тегераном, отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение этого вопроса через суд», — говорится в сообщении.
Документом также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа.
Кроме того, проект меморандума предполагает, что Иран может разрешить участие международных экспертов в анализе данных черных ящиков, но только если он признает, что не может сам этого сделать.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Как заявили позднее иранские военные, самолет был сбит случайно: его приняли за вражескую цель, так как в это время ожидалась атака со стороны США.