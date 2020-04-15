Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по его инициативе правительство назначило на должность заместителя главы внешнеполитического ведомства Евгения Енина, который будет заниматься делами против РФ. Об этом 15 апреля он написал в Facebook

Экс-заместителя Луценко назначат замминистра иностранных дел Украины — СМИ © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Глава МИД также сообщил, что Енин будет курировать дела по сбитым рейсам MH17 и PS752 в Иране и дела против РФ в международных судах. Кроме юридического блока, Енин также будет курировать американское и азиатское направления украинской внешней политики и консульскую службу. Кулеба поручил Енину особенно внимание уделить запуску системы «Электронный консул», которая должна упростить для граждан доступ к услугам.