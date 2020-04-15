«Сегодня в дипломатию по моей инициативе возвращается Евгений Енин… В начале своей карьеры Евгений почти десять лет занимался приднестровским конфликтом и получил награду "За мужество" третьей степени (награда говорит сама за себя). Это дает ему глубокое понимание угроз и ловушек урегулирования конфликтов, в которые не нужно попадать», — написал Кулеба.
Глава МИД также сообщил, что Енин будет курировать дела по сбитым рейсам MH17 и PS752 в Иране и дела против РФ в международных судах. Кроме юридического блока, Енин также будет курировать американское и азиатское направления украинской внешней политики и консульскую службу. Кулеба поручил Енину особенно внимание уделить запуску системы «Электронный консул», которая должна упростить для граждан доступ к услугам.