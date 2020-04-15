Отмечается, что пожар в Чернобыльской зоне и снижение рейтинга украинского президента специалисты увязали с положением планет в персональном гороскопе Зеленского.
«У президента Зеленского в персональном гороскопе сразу три планеты находятся в мертвом градусе — Меркурий, Венера и Кету. По его натальной Венере на днях прошел транзитом Марс», — утверждают астрологи.
При этом они уверены, что тяжелые времена для Зеленского и Украины еще не закончены. Отмечается, что начало лета станет турбулентным временем как для президента, так и для всей Украины.