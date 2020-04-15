Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника по подозрению в коррупции. Об этом 14 апреля сообщило "РБК-Украина"

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«Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Н.Поворозником и вынашивал намерения получить также и из другого объекта строительства 246 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Также в здании КГГА проводились обыски.