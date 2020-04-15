Чиновник требовал взятку в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. СБУ задержала посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов.
«Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Н.Поворозником и вынашивал намерения получить также и из другого объекта строительства 246 тысяч долларов», — говорится в сообщении.
Также в здании КГГА проводились обыски.