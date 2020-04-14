Тем, кто с большой вероятностью может заразиться коронавирусом, но не может самоизолироваться, предлагают бесплатно заселиться в специально подготовленные места: гостиницы, общежития и базы отдыха.
Подготовленная местным Минздравом программа добровольная. Однако в первую очередь ею могут воспользоваться врачи и медсестры, которые постоянно контактируют с зараженными.
По словам представителей Минздрава, в целом программа находится «в начальной стадии», однако в некоторых городах Испании люди уже могут заселиться в «ковчеги».