Охваченная коронавирусом Испания разрешила части предприятий возобновить работу
Охваченная коронавирусом Испания разрешила части предприятий возобновить работу
© РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк
Тем, кто с большой вероятностью может заразиться коронавирусом, но не может самоизолироваться, предлагают бесплатно заселиться в специально подготовленные места: гостиницы, общежития и базы отдыха.

Подготовленная местным Минздравом программа добровольная. Однако в первую очередь ею могут воспользоваться врачи и медсестры, которые постоянно контактируют с зараженными.

По словам представителей Минздрава, в целом программа находится «в начальной стадии», однако в некоторых городах Испании люди уже могут заселиться в «ковчеги».