Власти Испании создали социальную программу самоизоляции «Ноев ковчег». Об этом 14 апреля сообщает Deutsche Welle

Охваченная коронавирусом Испания разрешила части предприятий возобновить работу © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк заселиться в специально подготовленные места: гостиницы, общежития и базы отдыха.

Подготовленная местным Минздравом программа добровольная. Однако в первую очередь ею могут воспользоваться врачи и медсестры, которые постоянно контактируют с зараженными.

По словам представителей Минздрава, в целом программа находится «в начальной стадии», однако в некоторых городах Испании люди уже могут заселиться в «ковчеги».