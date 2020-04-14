«Собеседники подтвердили важность сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины, а также согласились с недопустимостью искусственного использования пандемии коронавируса для политических целей», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили меры политического диалога на ближайшую перспективу и подготовку ко Второму цифровому форуму Украина — Эстония, который планируется провести осенью текущего года в Киеве.
Зеленский отметил необходимость международной координации усилий по противодействию пандемии коронавируса и борьбы с ее последствиями, в частности, в экономической и социальной сферах.