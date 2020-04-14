Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд поблагодарил страну за поддержку суверенитета Украины. Об этом 14 апреля сообщается на сайте украинского лидера

«Кризис развития»: Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском договоре © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк сообщении.

Также стороны обсудили меры политического диалога на ближайшую перспективу и подготовку ко Второму цифровому форуму Украина — Эстония, который планируется провести осенью текущего года в Киеве.

Зеленский отметил необходимость международной координации усилий по противодействию пандемии коронавируса и борьбы с ее последствиями, в частности, в экономической и социальной сферах.