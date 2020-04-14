«Мы никогда не делали этого раньше. Нам всегда удавалось продавать нефть, даже по плохой цене», — цитирует агентство президента компании Fort Worth Джима Уилкса.
Также сообщается, что техасская Texland Petroleum LP закрывает все свои 1211 нефтяных скважин и прекращает добычу к маю. Компания обратилась к государству с просьбой помочь выплатить зарплату своим сотрудникам.
Parsley Energy Inc., также работающая в Техасе, закрыла около 150 старых скважин, совокупная добыча которых составляла около 400 баррелей в день.
Continental Resources, работающая в Северной Дакоте и Оклахоме, сократит добычу в апреле и мае примерно на 30%.
В Канаде, по данным консалтинговой фирмы Rystad Energy, нефтедобытчики уменьшили суточную добычу на 325 тыс. баррелей.
Так, компания Suncor Energy Inc. закрыла одну из двух производственных линий на своем месторождении нефтеносных песков Fort Hills в провинции Альберта, где добывается 200 тысяч баррелей нефти в день.