Нефтедобывающим компаниям США и Канады приходится закрывать скважины из-за падения спроса и снижения цен на нефть, сообщает РИА Новости 14 апреля со ссылкой на издание The Wall Street Journal

«Мы никогда не делали этого раньше. Нам всегда удавалось продавать нефть, даже по плохой цене», — цитирует агентство президента компании Fort Worth Джима Уилкса.

Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка © REUTERS, Todd Korol/File Photo

Parsley Energy Inc., также работающая в Техасе, закрыла около 150 старых скважин, совокупная добыча которых составляла около 400 баррелей в день.

Continental Resources, работающая в Северной Дакоте и Оклахоме, сократит добычу в апреле и мае примерно на 30%.

В Канаде, по данным консалтинговой фирмы Rystad Energy, нефтедобытчики уменьшили суточную добычу на 325 тыс. баррелей.

Так, компания Suncor Energy Inc. закрыла одну из двух производственных линий на своем месторождении нефтеносных песков Fort Hills в провинции Альберта, где добывается 200 тысяч баррелей нефти в день.