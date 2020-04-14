В Нидерландах фермеры раньше обычного начнут обламывать головки цветущих тюльпанов, чтобы отвадить людей, которые массово фотографируются среди цветов и ​​подвергают себя опасности заражения коронавирусом. Об этом сообщило издание Omroep West 13 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В связи с этим власти призывают граждан соблюдать самоизоляцию. Несмотря на это, в минувшие выходные в регионе Болленстрек, который специализируется на выращивании луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, было очень оживленно. Людей не останавливали дорожные барьеры и закрытые провинциальные дороги — они все равно прибывали в поля сфотографироваться среди цветов.

По этой причине фермер Саймон Пеннингс, который занимается выращиванием цветов, принял решение с 13 апреля начать обламывать головки цветущих тюльпанов — значительно раньше, чем это делается обычно.

«Мы собираемся лишить плантации определенных типов цветов. В результате цвета на тюльпановых полях исчезнут, и это сделает их менее привлекательными для людей», — пояснил он.

При этом для Пеннингса, примеру которого следуют и другие фермеры, такой шаг влечет за собой финансовые убытки, так как перед сломом головки тюльпан должен полностью раскрыться, чтобы фермер мог убедиться, что растение здорово, прежде чем продавать луковицы за границу с соответствующим сертификатом.

Из-за того, что этот этап обследования цветков будет пропущен, фермер сможет экспортировать цветы в гораздо меньшее количество стран, чем обычно.

Стоит отметить, что одно из самых посещаемых туристических мест в Нидерландах — это королевский парк Кёкенхоф, который работает всего два месяца в году весной. Там представлено около 100 видов тюльпанов, а также множество других цветов.