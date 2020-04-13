В понедельник Лукашенко провел совещание с главой Администрации президента Игорем Сергеенко, председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой и министром здравоохранения Владимиром Караником.
«Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках», — заявил Лукашенко.
При этом он обратился к священослужителями с просьбой долго не держать прихожан в храмах.
«Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма», — добавил президент.
Согласно последним данным, в Белоруссии официально зафиксировано 2919 случаев заражения коронавирусом, 29 человек скончались, 203 выздоровели. В стране, в отличие от большинства ее ближайших соседей, карантин не введен.