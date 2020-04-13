Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не пропустит пасхальную литургию в этом году, а белорусские власти не будут «закрывать дорогу в храм» для других верующих. Об этом глава государства заявил на совещании в Минске в понедельник, 13 апреля, передает РИА Новости

В понедельник Лукашенко провел совещание с главой Администрации президента Игорем Сергеенко, председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой и министром здравоохранения Владимиром Караником.

«Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках», — заявил Лукашенко.

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«Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма», — добавил президент.

Согласно последним данным, в Белоруссии официально зафиксировано 2919 случаев заражения коронавирусом, 29 человек скончались, 203 выздоровели. В стране, в отличие от большинства ее ближайших соседей, карантин не введен.