Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля

Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.

«Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, — если мы не растянем эти 10% во времени», — приводит слова Ляшко пресс-служба Минздрава.