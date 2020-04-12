Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.
«Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, — если мы не растянем эти 10% во времени», — приводит слова Ляшко пресс-служба Минздрава.
Ведомство ожидает существенный рост числа выявленных случаев коронавируса, так как изменились алгоритмы тестирования — теперь проверяют всех лиц с пневмонией и лихорадкой, а также всех, кто с ними контактировал.