Переговоры ОПЕК+ и Мексики о сокращении добычи центральноамериканским государством пока не привели к результату, удовлетворяющему обе стороны, и будут продолжены 11 апреля, сообщило агентство «Блумберг» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

«Переговоры ОПЕК+ с Мексикой продолжатся в субботу», — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак рассказал, что ОПЕК+ согласовал сделку о сокращении добычи нефти. Ее действие начнется в мае 2020 года, а завершится в конце апреля 2022-го.

Снижение добычи пройдет в несколько этапов: с мая по июнь на 10 млн баррелей в сутки, с июля по декабрь на 8 млн, и на 6 млн до окончания действия соглашения.

При этом Мексика согласилась сократить добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки вместо требовавшихся 400 тыс.