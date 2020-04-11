«Переговоры ОПЕК+ с Мексикой продолжатся в субботу», — цитирует сообщение агентства РИА Новости.
Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак рассказал, что ОПЕК+ согласовал сделку о сокращении добычи нефти. Ее действие начнется в мае 2020 года, а завершится в конце апреля 2022-го.
Снижение добычи пройдет в несколько этапов: с мая по июнь на 10 млн баррелей в сутки, с июля по декабрь на 8 млн, и на 6 млн до окончания действия соглашения.
При этом Мексика согласилась сократить добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки вместо требовавшихся 400 тыс.